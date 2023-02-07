ЕС исключил из потолка цен нефтепродукты, произведенные из российской нефти вне РФ
Евросоюз сделал некоторые исключения из эмбарго на российские нефтепродукты и из предусмотренного им ценового потолка для поставок в третьих стран. Таким образом, из-под санкций были выведены нефтепродукты, произведенные из российской нефти не в России.
Также потолок цен не будет действовать и при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран, следует из пояснений Еврокомиссии.
РБК объясняет, что в этом случае появляется товар с другим таможенным кодом. Это означает, что такие нефтепродукты могут продаваться без учета ценовых ограничений, а европейские провайдеры смогут оказывать услуги по страхованию и транспортировке таких нефтепродуктов выше установленного потолка.
В начале февраля страны ЕС достигли договоренности об уровне потолка цен на российские нефтепродукты. Потолок на дизель установлен на уровне $100 за баррель. На дисконтные нефтепродукты — $45 за баррель. Лимиты цен введены с 5 февраля с транзитным периодом в 55 дней.
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