Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты на уровне $100 за баррель
Страны ЕС достигли договоренности об уровне потолка цен на российские нефтепродукты. Об этом пишет ТАСС.
Потолок на дизель будет установлен на уровне $100 за баррель. На дисконтные нефтепродукты — $45 за баррель.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.
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