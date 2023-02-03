Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты на уровне $100 за баррель

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Страны ЕС достигли договоренности об уровне потолка цен на российские нефтепродукты. Об этом пишет ТАСС.

Потолок на дизель будет установлен на уровне $100 за баррель. На дисконтные нефтепродукты — $45 за баррель.

Фото: commons.wikimedia.org

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.



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Айрат Назипов