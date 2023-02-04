Лимиты цен на российские нефтепродукты начнут действовать в Евросоюзе с 5 февраля

Евросоюз введет в действие лимиты цен на российские нефтепродукты с 5 февраля с транзитным периодом в 55 дней. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на публикацию Еврокомиссии.

Уточняется, страны ЕС вместе с G7 и Австралией согласовали установление потолка цен на уровне $100 за баррель для российских нефтепродуктов, торгующихся с премией к сырой нефти, и $45 — для торгующихся с дисконтом.

— Это включает в себя 55-дневный период для морских российских нефтепродуктов, закупленных по цене, выше лимита, при условии их погрузки на судно в порту отгрузки до 5 февраля 2023 года и выгрузки в конечном порту назначения до 1 апреля 2023 года, — говорится в релизе ЕК.

Отмечается, что запрет на импорт российских нефтепродуктов выступит в силу также 5 февраля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, сегодня ночью Минфин США выпустил распоряжение о начале действия потолка цен на нефтепродукты из России с 5 февраля. Лимит цен на российские нефтепродукты, экспортируемые морским путем, точно также составит $100 и $45 за баррель при премии и дисконте к нефти соответственно.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.



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Максим Кокунин