Главное о коронавирусе на 14 марта: иван-чай против COVID-19, ВОЗ о завершении пандемии в 2023 году

За неделю охват тестированием в Татарстане составил 162,7 на 100 тысяч населения

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 189 новых случаев COVID-19. Всего на 14 марта в республике зафиксировано 200 736 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 197 368 человек, в том числе 238 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 27 пациентов.



По состоянию на 14 марта, в Татарстане проведено 8 670 158 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 6 824 исследования. За последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения охват тестированием составляет 162,7.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вирусолог МФТИ: COVID-19 приобретает черты сезонной инфекции

За последние сутки в России выявили 9 526 случаев коронавируса, выздоровели 12 406 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 442 887, а выздоровевших — до 21 792 012. Госпитализировали за сутки 1 840 человек. Умерли за сутки 44 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 396 664 человека.



Экстракт иван-чая (кипрея узколистного) помогает в борьбе с COVID-19 и вирусом герпеса. Такое открытие впервые сделали ученые ФИЦ ФТМ в Новосибирске. В ходе исследования специалисты показали, что водный экстракт ферментированных листьев растения обладает необходимыми свойствами для подавления коронавируса и герпеса. Ученые считают, что выявленные свойства иван-чая могут отказаться полезны при разработке лекарственных и профилактических препаратов от COVID-19. По словам экспертов, кипрей узколистный можно будет использовать в виде чайных пакетиков, либо отдельных веществ, выделенных из его экстрактов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Карелии, которые в тяжелой форме переболели COVID-19, должны будут обследоваться еще раз. По словам главы республиканского минздрава Михаила Охлопкова, эти пациенты также подвержены опасности развития многих заболевании, одним из которых может стать туберкулез. Чтобы снизить риск инфицирования, гражданам предложат пройти дополнительное обследование у фтизиатра.

Постепенно COVID-19 будет превращаться в вирус с однопиковой фазой заболевания. Такое мнение выразил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог кандидат медицинских наук Павел Волчков. Он объяснил, что пока большая доля заражений приходится на весну и осень, однако со временем вирус «будет приходить только по осени». По его словам, в дальнейшем COVID-19 и вовсе перейдет в мигающую фазу и не будет приходить каждый год. Как сообщил Волчков, следующий эпидемиологический сезон в России пройдет спокойнее предыдущего.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Дональд Трамп пригрозил КНР ответственностью за якобы распространение COVID-19

В мире коронавирусом нового типа заразились 676 609 955 раз, 6 881 955 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 804 263). На второй строчке — Индия (44 690 738), на третьей — Франция (39 866 718), на четвертой — Германия (38 249 060), на пятой — Бразилия (37 085 675).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 123 836). За ними следуют Бразилия (699 310), Индия (530 779), Россия (388 521, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (333 188).



За время пандемии сделано 13 338 833 198 инъекций вакцины против коронавируса.

Экс-президент США республиканец Дональд Трамп пообещал, что привлечет Китай к ответственности за якобы распространение COVID-19. Затронул он также тему импорта товаров. По его словам, будет реализован «четырехлетний план по фазовому отказу от всего китайского импорта товаров первой необходимости».

Фото: wikipedia.org

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что пандемия COVID-19 завершится в 2023 году, а режим международной чрезвычайной ситуации в связи с этим будет отменен. Напомним, 11 марта исполнилось ровно три года с того момента, как ВОЗ назвала пандемией глобальную вспышку коронавируса. В заключение Гебрейесус отметил, что сейчас мир находится в «гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии». В связи с этим глава ВОЗ обратил внимание на снижение еженедельных показателей смертности от COVID-19.

Американская фармацевтическая компания Pfizer, которая известна созданием вакцины от COVID-19, объявила о приобретении компании Seagan, которая разрабатывает инновационные методы лечения онкологических заболеваний. В заявлении Pfizer отмечается, что в планах выкупить Seagen по $229 за акцию данной компании наличными.



С 15 марта Китай возобновит выдачу виз всех типов для иностранных граждан. В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса выдача была приостановлена. Согласно сообщению консульского департамента МИД КНР, с завтрашнего дня туристы смогут въехать в Китай по истекшим визам, выданным еще в марте 2020 года. Также в публикации говорится, что учреждения, находящиеся за границей и занимающиеся выдачей виз, возобновят рассмотрение и выдачу виз для въезда в страну интуристов. Информации о том, повторит ли политика о безвизовом въезде и приграничных визах допандемийную стратегию либо будет изменена, МИД Китая пока не предоставил.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Антон Гаврилов