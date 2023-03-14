В ВОЗ уверены, что пандемия COVID-19 завершится уже в этом году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили уверенность в том, что в 2023 году пандемия COVID-19 завершится, а введенный из-за нее режим международной чрезвычайной ситуации отменят. Об этом заявил генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус.



— Я уверен, что в какой-то момент в этому году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия, — приводит ТАСС слова Гебрейесус.

11 марта 2020 года исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ заявили, что всемирную вспышку коронавируса можно охарактеризовать как пандемию. А шестью неделями ранее — еще 30 января 3 года тому назад — в организации распространение COVID-19 признали чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.



— Сейчас мы, безусловно, находимся в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии, — считает гендиректор ВОЗ.

Он также обратил внимание, что сейчас впервые еженедельное количество регистрируемых смертей стало ниже, чем когда организация впервые использовала слово «пандемия» в отношении распространения SARS-CoV-2 три года назад.

С 6 по 12 марта 2023 года коронавирус в Татарстане подтвердился у 1 234 человек. Это на 194 случая больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции. Одновременно с этим госпитализировали 211 человек, заразившихся коронавирусом, что на 27% меньше, чем за предыдущие семь дней.



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Илина Хакимова