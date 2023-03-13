Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 1 марта текущего года. В ходе торгов он упал до 74,94 рубля.

Свое мнение относительно этого события высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он считает, что изменение курса связано с экономическими событиями, происходящими в США.

— Это и крушение двух достаточно крупных банков, и различные предсказания о том, что Америку может ожидать Великая депрессия. К этим предсказаниям можно относиться по-разному, но поскольку они присутствуют, то влияют на состояние экономики и на денежную сферу, — объяснил RT Беляев.

Фото: commons.wikimedia.org

Он добавил, что падение курса доллара — это временное явление. По его мнению, в ближайшее курс поднимется до 75—76 рублей.

Напомним, калифорнийский Silicon Valley Bank обанкротился накануне и стал крупнейшим разорившимся банком со времен глобального экономического кризиса 2008 года. Стоит отметить, что банк занимал 16-е место по величине активов в США, а также был одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов. Такая же судьба постигла нью-йоркскую кредитную организацию Signature Bank.

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Айрат Назипов