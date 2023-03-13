В США закрылся еще один крупный банк — Signature Bank

В США за последние дни закрывается уже второй крупный банк — на этот раз такое решение было принято касательно нью-йорского Signature Bank. Об этом говорится в совместном заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга.



— Мы также объявляем о схожем исключении системного риска в отношении Signature Bank из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, который был закрыт сегодня властями штата, — говорится в документе, посвященному банкротству калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB).

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Там также отдельно указывается, что все вкладчики — как нью-йорского, так и калифорнийского банка — получат доступ к своим вкладам в ближайшем времени, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что всем вкладчикам SVB уже с 13 марта предоставят доступ к их сбережениям

Калифорнийский Silicon Valley Bank обанкротился накануне и стал крупнейшим разорившимся банком со времен глобального экономического кризиса 2008 года. Стоит отметить, что банк занимал 16-е место по величине активов в США, а также был одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов.



Илина Хакимова