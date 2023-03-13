В Татарстане осудили троих экстремистов международного религиозного объединения «Нурджулар*»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах вынесли приговор в отношении троих местных жителей. В зависимости от роли каждого они обвинялись по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации).

Суд пришел к выводу, что двое подсудимых, являясь приверженцами международного религиозного объединения «Нурджулар*», организовали в Набережных Челнах ячейку объединения. Они привлекали в него новых участников, хранили соответствующую литературу. Третий подсудимый принимал активное участие в деятельности ячейки.

Всех признали виновными. Двое подсудимых ближайшие 2,5 года проведут в колонии общего режима. Третий отделался условным сроком. Он получил 1,5 года лишения свободы.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в ноябре 2021-го года в Татарстане разгромили ячейку турецкой экстремисткой организации «Нурджулар»*. Группа вела свою деятельность в Казани. Так, преподаватель одного из городских вузов пропагандировал у студентов-мусульман идеологию запрещенной секты. Собрания проходили на подпольных квартирах.

*Международная религиозная организация «Нурджулар» признана экстремистской по решению Верховного суда РФ и запрещена на территории России.

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Айрат Назипов