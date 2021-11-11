В Татарстане разгромили финансируемую Турцией ячейку экстремистов

Фото: УФСБ по РТ

В Татарстане разгромлена ячейка турецкой экстремисткой организации «Нурджулар»* (запрещена в РФ). Об этом сообщает РЕН ТВ и прилагает видеокадры с задержанием преступников.

Группа вела свою деятельность в столице РТ. Так, преподаватель одного из городских вузов пропагандировал у студентов-мусульман идеологию запрещенной секты. Собрания проходили на подпольных квартирах.

В результате задержания арестованы три фигуранта. По предварительным данным, лидер ячейки уже дал признательные показания.

В начале месяца в Казани бывшего имама Габдрахмана Наумова приговорили к 6,5 года колонии общего режима за экстремизм.По версии обвинения, он с 2015 года являлся руководителем подразделения сообщества «Нурджулар»* и проводил у себя дома и в мечетях агитационные собрания и занятия.

*Международная религиозная организация «Нурджулар» признана экстремистской по решению Верховного суда РФ в 2008 году.

Диана Жиленкова