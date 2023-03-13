В Татарстане уровень закредитованности населения составил 71%

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Уровень закредитованности жителей Татарстана в 2022 году составил 71%. По этому показателю республика заняла 71-е место среди российских регионов.

В исследовании, которое провели аналитики «РИА Новости», сказано, что объем задолженности перед банками в среднем на одного человека в Татарстане составил 385,3 тысячи рублей.

В целом объем задолженности по кредитам населения перед банками за год вырос на 9%, до 27,6 триллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, в прошлом году Татарстан занял 69-е место в рейтинге российских регионов по уровню закредитованности населения. Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека в Татарстане составлял 344,5 тысячи рублей.

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Айрат Назипов