Исследование: средний объем задолженности татарстанца по кредитам составляет 344,5 тысячи рублей

Татарстан занял 69-е место в рейтинге российских регионов по уровню закредитованности населения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале текущего года составило 73,6%. Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека в Татарстане — 344,5 тысячи рублей.

По данным исследования, средний уровень закредитованности россиян вырос за 2021 год с 49,1 до 55,6%. Больше всего банкам должны жители Калмыкии (103,5) и Тувы (90,0), меньше всего — Ингушетии (12,0) и Чечни (23,1).

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021 году около 3,86 трлн рублей запросили россияне в банках в формате онлайн-заявок, количество которых резко возросло — в 2,5 раза. На какие цели чаще всего просили денег взаймы жители Казани и других городов, какое жилье предпочитали покупать на заемные средства и какие страховые продукты оформляли — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина