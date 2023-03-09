Глава Росфинмониторинга рассказал о выявлении преступной схемы с «Пушкинской картой»

Фото: Минкульт России

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал ему о выявлении преступной схемы с «Пушкинской картой» и туристическим кешбэком, сообщает «РИА Новости».



— Появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей. Сейчас она выявлена, — сказал Чиханчин и отметил, что схема существовала за счет составления мнимых списков людей, которые «якобы должны получить эти льготы, а их не было».

По словам главы Росфинмониторинга, этих людей арестовали, ведется работа совместно с ФСБ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Программу популяризации культурных мероприятий «Пушкинская карта» запустили в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.

Татарстан занял второе место в топ-3 регионов по количеству покупок по «Пушкинским картам». Лидер рейтинга — Башкортостан, а на третьем месте Челябинская область. В рейтинге не учитывались Москва и Санкт-Петербург. В 2022 году учреждения культуры Казани реализовали 32 тысячи билетов на различные события по «Пушкинской карте».



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Маргарита Головатенко