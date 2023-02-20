В казанские учреждения культуры купили 32 тысячи билетов по «Пушкинской карте»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году учреждения культуры Казани реализовали 32 тысячи билетов на различные события по «Пушкинской карте». Такие данные на «деловом понедельнике» озвучил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

Напомним, что министр культуры Татарстана Ирада Аюпова рассказывала, что в республике на «Пушкинской карте» у 68,3% пользователей остаются неиспользованные средства. Особое внимание этому вопросу она поручила уделить всем районам, особенно Ютазинскому, Спасскому и Тетюшскому.



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По данным на сентябрь 2022 года, Татарстан оказался в лидерах по числу покупок билетов по «Пушкинской карте» и по количеству выпустивших карт. Республика заняла третье место, уступив Москве и Санкт-Петербургу.



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Татьяна Демина