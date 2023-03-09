В Татарстане утвердили сводный план тушения лесных пожаров на период пожароопасного сезона

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане утвержден сводный план тушения лесных пожаров в 2023 году, соответствующее распоряжение подписал раис республики Рустам Минниханов. Контроль за исполнением постановления возложен на Кабмин Татарстана.



Согласно документу, большая часть земель лесного фонда относится к IV классу пожарной опасности и составляет 52,7%. На этих участках пожары возможны в периоды длительных засух.



Средняя дата начала пожароопасного сезона за последние 5 лет — 15 апреля, дата окончания — 17 октября.

По состоянию на 1 января 2022 года площадь лесов лесного фонда и лесов, расположенных на землях иных территорий, составляет 1267,9 тыс. гектаров, площадь лесов в населенных пунктах — 3 688 гектаров.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Пожароопасный сезон в этом году начнет действовать в Татарстане с 15 апреля. Как стало известно «Реальному времени», с этого года в регионе уменьшат площадь лесного фонда, которую будут облетать авиационные патрули. Вместе с тем увеличились затраты и количество маршрутов. Три района республики не предусмотрели в бюджетах на 2023 год финансирование и проведение мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов. Речь идет о Тетюшском, Спасском и Лаишевском районах.

В 2022 году пожароопасный сезон также начался 15 апреля. За прошлый год в республике трижды вводились ограничения на пребывание граждан в лесах.

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Маргарита Головатенко