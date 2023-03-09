Зеленский заявил, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по России

Фото: telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается применять поставленное Западом оружие с целью ударов по территории России. Об этом он заявил в интервью CNN.

— Я много раз говорил, нас не интересует российская земля, — цитирует Зеленского «РИА Новости».

Он также вновь напомнил, что Киев не считает осуществимыми переговоры с Россией. Стоит напомнить, что он уже неоднократно высказывался против переговоров с Россией, а в октябре даже подписал указ, официально запрещающий это.



В конце февраля министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал, что то, как далеко стране придется отодвигать угрозу от своих границ, зависит от того оружия, которое будет выдано [Киеву Западом].



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова