Зеленский заявил, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается применять поставленное Западом оружие с целью ударов по территории России. Об этом он заявил в интервью CNN.
— Я много раз говорил, нас не интересует российская земля, — цитирует Зеленского «РИА Новости».
Он также вновь напомнил, что Киев не считает осуществимыми переговоры с Россией. Стоит напомнить, что он уже неоднократно высказывался против переговоров с Россией, а в октябре даже подписал указ, официально запрещающий это.
В конце февраля министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал, что то, как далеко стране придется отодвигать угрозу от своих границ, зависит от того оружия, которое будет выдано [Киеву Западом].
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым