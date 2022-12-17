Зеленский рассказал о призывах начать переговоры с Россией

Фото: telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому каналу LCI рассказал, что его призывают начать переговоры с Владимиром Путным. Однако украинский лидер не знает, что обсуждать.

— Некоторые призывают сесть с ним (Владимиром Путиным. — прим. ред.) за стол переговоров, но я не знаю, что обсуждать. Он желает мира, соответствующего его видению вещей, но наше видение совершенно разное, — рассказал Зеленский.

Фото: кадр из интервью

В то же время президент Украины скептично выразился по поводу предложения французского лидера Эммануэля Макрона быть посредником в этих переговорах. Зеленский не уверен, что это принесет результат.

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский неоднократно высказывался против переговоров с Россией, а в октябре даже подписал указ, официально запрещающий это.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров