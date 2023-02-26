Сергей Шойгу: России придется отодвигать угрозу от границ, все зависит от поставленного Киеву оружия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал, как далеко стране придется отодвигать угрозу от своих границ.

— Это зависит от того оружия, которое будет выдано [Киеву Западом — прим. ред.], — сказал он.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна учитывать ядерный потенциал США и всех стран НАТО, когда альянс считает своей главной целью стратегическое поражение РФ.



— В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят, <...> — ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы? — заявил Владимир Путин.

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Илина Хакимова