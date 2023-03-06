Экологи потребовали убрать пять снежных свалок в Нижнекамске

В Нижнекамске инспекторы Закамского территориального управления выявили пять несанкционированных снежных свалок на территории трех гаражных кооперативов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Так, на территории ГСК «Автомобилист 28» обнаружена свалка площадью 54 квадратных метра, на территории ГСК «Шинник 79» зафиксированы две свалки общей площадью 63 «квадрата», на территории ГСК «Автомобилист 3» также выявлены две свалки общей площадью 59,6 кв. метра.

— В адрес ответственных лиц были направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения в течение 60 дней, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Кайбицком районе Татарстана выявили две незаконные снежные свалки общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров. Выяснилось, что ответственность за них несет исполком Болшекайбицкого сельского поселения. В итоге прокуратура потребовала наказать виновных.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов