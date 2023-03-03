Экологи пожаловались на исполком в прокуратуру Кайбицкого района Татарстана из-за огромных снежных свалок

Фото: Минэкологии Татарстана

В Кайбицком районе Татарстана экологи выявили две снежные свалки общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров. Они расположились на улицах Закирова и Гисматуллина в селе Большие Кайбицы, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

— Были отобраны пробы снега. По результатам анализа проб выявлены превышения по хлоридам в 21,8 раза, нефтепродуктам в 1,8 раза, сульфатам в 2,6 раза и фосфатам в 3,2 раза, — отметили в ведомстве.

Как выяснили в министерстве, снег вывозили на площадки, которые определил исполком Болшекайбицкого сельского поселения. Однако эти площадки не имеют твердого покрытия и обваловок. Кроме того, они размещены в десяти метрах от жилой застройки. После выявленных нарушений ведомство обратилось в прокуратуру Кайбицкого района.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Напомним, в середине февраля казанские экологи потребовали от администрации Советского района Казани убрать снежную свалку. Ее обнаружили на проспекте Победы, рядом с домом №57.

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Айрат Назипов