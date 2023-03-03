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Прокуратура Кайбицкого района Татарстана требует наказать виновных после жалоб жителей на снежные свалки

13:05, 03.03.2023
Прокуратура Кайбицкого района Татарстана требует наказать виновных после жалоб жителей на снежные свалки
Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Кайбицкого района Татарстана провела проверку после жалоб жителей на снежные свалки в селе Большие Кайбицы. Об ее итогах «Реальному времени» рассказал старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

— В работе ответственных служб выявлены нарушения законодательства. В адрес руководителей районного исполкома и МУП «Кайбицкое ЖКХ» внесены представления, в которых поставлен вопрос об ответственности виновных сотрудников, — сообщил он.

Акты реагирования находятся на рассмотрении. Прокуратура проконтролирует фактическое устранение нарушений.

Фото: Минэкологии Татарстана

Напомним, в Кайбицком районе Татарстана выявили две незаконные снежные свалки общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров. Выяснилось, что ответственность за них несет исполком Болшекайбицкого сельского поселения.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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