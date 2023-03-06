На пост президента Лиги студентов Татарстана утвердили двух кандидатов

Фото: Лига студентов Татарстана

На пост президента Лиги студентов Татарстана были утверждены два кандидата. Такое решение было принято на заседании президиума РМОО.

Первым кандидатом стал вице-президент Лиги студентов Татарстана по вопросам студенческого самоуправления Никита Лобанов, а вторым — руководитель регионального штаба Татарстанского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Шамиль Якупов.

Обе кандидатуры поддержала заместитель министра по делам молодежи республики Софья Мустафина. Она призвала кандидатов «представить себя как личность».

Фото: Лига студентов Татарстана

Следующим шагом предвыборной гонки станет знакомство кандидатов со студентами по всему Татарстану.



Напомним, «Реальное время» писало о скандале из-за выборов на пост президента организации. Тогда кандидатов разогнали угрозой обнародовать информацию о якобы имевших место денежных махинациях. Подробности можно прочитать в большом материале.

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Айрат Назипов