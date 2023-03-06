Глава Chevron заявил, что Россия продолжает снабжать нефтью мировой рынок
Россия продолжает снабжать нефтью мировой рынок. Такое заявление сделал председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт.
— Российская нефть по-прежнему поставляется на мировой рынок при изменившейся структуре цен, — передает его слова «РИА Новости».
Также он отметил, что потолок цен на нефтепродукты из России, введенный Западом, создал множество сложностей для работы энергетических рынков.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия стала независимой от поставок сырья из России. Речь идет о газе, нефти и об угле.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ действует с 1 февраля до 1 июля 2023 года.
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