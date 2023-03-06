Глава Chevron заявил, что Россия продолжает снабжать нефтью мировой рынок

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Россия продолжает снабжать нефтью мировой рынок. Такое заявление сделал председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт.

— Российская нефть по-прежнему поставляется на мировой рынок при изменившейся структуре цен, — передает его слова «РИА Новости».

Также он отметил, что потолок цен на нефтепродукты из России, введенный Западом, создал множество сложностей для работы энергетических рынков.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия стала независимой от поставок сырья из России. Речь идет о газе, нефти и об угле.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ действует с 1 февраля до 1 июля 2023 года.



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Айрат Назипов