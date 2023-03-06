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Экс-диктор казанского «Рубина» Тимур Беляков возвращается в клуб

12:43, 06.03.2023
Экс-диктор казанского «Рубина» Тимур Беляков возвращается в клуб
Фото: realnoevremya.ru

Экс-диктор «Рубина» Тимур Беляков возвращается в казанский клуб. Об этом он сообщил «Реальному времени».

Тимур Беляков работал диктором в казанском футбольном клубе 17 лет, покинул его летом 2021 года. После ухода его сменил Владимир Шавгулидзе.

Напомним, Тимур Беляков занимается адвокатской деятельностью. В связи с этим в начале 2020 года были прекращены его полномочия как депутата Казанской городской думы.

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Ирина Плотникова, Татьяна Демина
СпортФутбол Татарстан

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