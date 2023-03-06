Экс-диктор казанского «Рубина» Тимур Беляков возвращается в клуб

Экс-диктор «Рубина» Тимур Беляков возвращается в казанский клуб. Об этом он сообщил «Реальному времени».

Тимур Беляков работал диктором в казанском футбольном клубе 17 лет, покинул его летом 2021 года. После ухода его сменил Владимир Шавгулидзе.

Напомним, Тимур Беляков занимается адвокатской деятельностью. В связи с этим в начале 2020 года были прекращены его полномочия как депутата Казанской городской думы.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ирина Плотникова, Татьяна Демина