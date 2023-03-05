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ВК «Зенит-Казань» переиграл АСК

18:29, 05.03.2023
ВК «Зенит-Казань» переиграл АСК
Фото: ВК «Зенит-Казань»

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» на своей площадке переиграл АСК из Нижнего Новгорода. Матч 26-го тура мужского чемпионата России по волейболу завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

Первую партию казанская команда завершила победой 25:16. Во втором игровом отрезке нижегородцы также уступили, набрав 22 очка. Третья партия завершилась победой хозяев со счетом 25:19.

В прошлом матче казанцы обыграли «Кузбасс» с тем же счетом. Следующую игру «Зенит-Казань» сыграет в Новом Уренгое с местным «Факелом». Матч пройдет 11 марта.

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Айрат Назипов
СпортВолейбол Татарстан

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