ВК «Зенит-Казань» переиграл АСК
Волейбольный клуб «Зенит-Казань» на своей площадке переиграл АСК из Нижнего Новгорода. Матч 26-го тура мужского чемпионата России по волейболу завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:0.
Первую партию казанская команда завершила победой 25:16. Во втором игровом отрезке нижегородцы также уступили, набрав 22 очка. Третья партия завершилась победой хозяев со счетом 25:19.
В прошлом матче казанцы обыграли «Кузбасс» с тем же счетом. Следующую игру «Зенит-Казань» сыграет в Новом Уренгое с местным «Факелом». Матч пройдет 11 марта.
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