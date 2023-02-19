ВК «Зенит-Казань» всухую обыграл «Кузбасс»

Фото: ВК «Зенит-Казань»

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» принял на своей площадке «Кузбасс» (Кемерово) в рамках турнира «Пари Суперлига», 24-й тур. Разгромную победу одержал казанский клуб со счетом 3:0.

В первой партии счет был 26:24 в пользу казанской команды. Вторая партия завершилась победой «Зенит-Казань» со счетом 25:11. Третью партию выиграла команда «Зенит-Казань» со счетом 25:19 . Итоговый счет по партиям 3:0.

В прошлом матче казанцы обыграли «Белогорье» со счетом 3:1. Следующую игру «Зенит-Казань» сыграет против «АСК» (Нижний Новгород) 5 марта в 17:00.

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Роман Мельник