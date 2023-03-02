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На строительство объектов инфраструктуры Свияжского логистического центра потратят 479 млн рублей

13:32, 02.03.2023
На строительство объектов инфраструктуры Свияжского логистического центра потратят 479 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры для Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра выделят 479,5 млн рублей.

Исполнителю необходимо выполнить 19 видов работ. Он должен возвести несущие конструкции, заняться устройством внутренних трубопроводных и слаботочных систем, решить вопросы с канализацией, водоснабжением, газоснабжением и т. д.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана. Он требует от подрядчика выполнить все работы до 30 ноября 2023 года.

В ноябре прошлого года «Реальное время» писало, что на территории Свияжского мультимодального логистического центра начали строить газопровод.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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