В Казани закрыли смотровую площадку «Чаши»

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» в столице Татарстана завершила свою работу в этом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.

В новогодние праздники смотровую площадку «Чаши» посетили более 15 тысяч человек.

Точной даты открытия смотровой площадки пока нет. В городской Дирекции парков и скверов напоминают, что в прошлом году она начала работу с 26 марта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, месяц назад смотровую площадку Центра семьи «Казан» временно закрывали для посещения. Причиной были плохие погодные условия.

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Айрат Назипов