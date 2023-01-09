В Казани закрыли смотровую площадку «Чаши»
Смотровая площадка Центра семьи «Казан» в столице Татарстана завершила свою работу в этом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.
В новогодние праздники смотровую площадку «Чаши» посетили более 15 тысяч человек.
Точной даты открытия смотровой площадки пока нет. В городской Дирекции парков и скверов напоминают, что в прошлом году она начала работу с 26 марта.
Напомним, месяц назад смотровую площадку Центра семьи «Казан» временно закрывали для посещения. Причиной были плохие погодные условия.
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