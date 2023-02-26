Сергей Нарышкин заявил, что приостановка участия России в ДСНВ стала неожиданностью для Запада

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в программе «Москва. Кремль. Путин» прокомментировал приостановку участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).



— Для них [Запада, — прим. ред.] это неожиданность, но, на мой взгляд, [приостановка участия РФ в ДСНВ, — прим. ред.] — абсолютно логичное, твердое и правильное решение, — заявил глава СВР России.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Законопроект одобрила Госдума, также его поддержал Совет Федерации. Позже глава государства добавил, что Россия должна учитывать ядерный потенциал США и всех стран НАТО, когда альянс считает своей главной целью стратегическое поражение РФ.



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Илина Хакимова