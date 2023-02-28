За неделю в Татарстане подешевели чай, маргарин, гречка и соль

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 13 по 20 февраля в Татарстане снизились средние цены на ряд продуктов питания. В их числе яблоки, гречка, пшеничная мука, черный байховый чай и сахар-песок.

Согласно данным Татарстанстата, за неделю на 2,53% подешевела вермишель. Средняя цена одного килограмма на 20 февраля составила 70,35 рубля.

Динамика снижения цен на другие продукты питания в Татарстане за неделю выглядит так:

питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности — на 2,39%, 83,54 руб./л.;

поваренная пищевая соль — на 2,16%, до 13,58 руб./кг.

маргарин — на 2,09%, до 233,92 руб./кг.

гречка — на 1,97%, до 68,23 руб./кг.

шлифованный рис — на 1,89%, до 87,19 руб./кг.

макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,53%, до 70,11 руб./кг.

пшеничная мука — на 1,36%, до 40,52 руб./кг.

черный байховый чай — на 1,23%, до 966,48 руб./кг.

куры (кроме куриных окорочков) — на 1,15%, до 150,02 руб./кг

Также в Татарстане подешевели свинина (кроме бескостного мяса), подсолнечное масло и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Минимально снизились средние цены на полукопченую колбасу и пшено.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане впервые с начала 2023 года зафиксировали снижение средней цены на свежие огурцы. С 13 по 20 февраля они подешевели на 5,75%, до 243,1 рубля за килограмм.

Кроме того, вторую неделю подряд в Татарстане дешевеет свежая белокочанная капуста — с 13 по 20 февраля средняя цена снизилась на 1,6%, до 20,75 рубля за килограмм. Остальные продукты «борщевого набора» — лук, картофель, морковь и столовая свекла — подорожали.



Также с 13 по 20 февраля в Татарстане выросли средние цены на куриные яйца, бананы, мясные консервы для детского питания. Без изменений осталась средняя цена баранины (кроме бескостного мяса) — 574,47 рубля за килограмм.

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Татьяна Демина