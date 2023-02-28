Официальная статистика: в Татарстане за неделю подорожали яйца, бананы и консервы для детского питания

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане с 13 по 20 февраля подорожали некоторые продукты питания — бананы, сливочное масло, печенье, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов. Без изменений осталась средняя цена баранины (кроме бескостного мяса) — 574,47 рубля за килограмм.

На 2,73% в Татарстане за неделю подорожали куриные яйца. К 20 февраля средняя цена упаковки из десяти штук составила 72,25 рубля.

На другие продукты питания динамика роста цен в республике за неделю сложилась следующим образом:



бананы — на 2,36%, до 102,6 руб./кг.

мясные консервы для детского питания — на 2,31%, до 987 руб./кг.

вареная колбаса — на 1,91%, до 402,12 руб./кг.

питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности — на 1,31%, до 61,97 руб./л.

Сосиски, сардельки — на 1,3%, до 380,83 руб./кг.

овощные консервы для детского питания — на 1,21%, до 630,12 руб./кг.

мороженая неразделанная рыба — на 1,04%, до 203,4 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в Татарстане за неделю подорожали свежие помидоры — на 0,77%, до 166,27 рубля за килограмм. Минимально выросли средние цены на говядину (кроме бескостного мяса), творог, сметану, сухие молочные смеси для детского питания, твердые, полутвердые и мягкие сыры, ржаной и ржано-пшеничный хлеб.

Также с 13 по 20 февраля в Татарстане подорожала большая часть продуктов «борщевого набора». Выросла средняя цена лука (+5,42%), моркови (+3,37%), картофеля (+1,64%) и столовой свеклы (+0,39%). Вторую неделю подряд снижается средняя цена свежей белокочанной капусты.



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Татьяна Демина