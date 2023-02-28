В Татарстане продолжает дорожать «борщевой набор»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане вторую неделю подряд снижается средняя цена свежей белокочанной капусты. Остальные продукты, входящие в так называемый борщевой набор, продолжают дорожать.

Согласно подсчетам Татарстанстата, капуста в республике с 13 по 20 февраля подешевела на 1,6%. Средняя цена одного килограмма составила 20,75 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Лидером по росту цен среди овощей «борщевого набора» по-прежнему остается репчатый лук. За неделю средняя цена 1 кг выросла в Татарстане на 5,42%, до 45,04 рубля.

Морковь в республике подорожала за семь дней на 3,37%, до 35,69 руб./кг, картофель — на 1,64%, до 31,95 руб./кг. Минимально выросла средняя цена столовой свеклы — на 0,39%, до 33,14 руб./кг.

Напомним, с 6 по 13 февраля в Татарстане капуста подешевела на 1,31%. Лук за этот период подорожал на 10,63%, морковь — на 3,5%, до 34,6 руб./кг, картофель — на 3,28%, а столовая свекла — на 2,17%.



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Татьяна Демина