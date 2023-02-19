Свежие огурцы в Татарстане с начала года подорожали в 1,4 раза

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане продолжают дорожать свежие огурцы. С начала года средняя цена одного килограмма выросла в 1,4 раза, или на 74,25 рубля, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

На 13 февраля покупка обошлась бы татарстанцу в среднем в 257,97 рубля. Для сравнения, после новогодних каникул, 9 января, потратить бы пришлось 183,72 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Согласно данным Татарстанстата, с 6 по 13 февраля свежие огурцы в Татарстане подорожали на 5,21%, или 12,7 рубля. По росту средних цен их обогнал только репчатый лук. Он подорожал на 10,63%, до 42,75 руб./кг.

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Татьяна Демина