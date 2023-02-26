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Казанский гандбольный клуб «Зилант» сыграл вничью с «МССУОР №2-Академия»

15:19, 26.02.2023
Казанский гандбольный клуб «Зилант» сыграл вничью с «МССУОР №2-Академия»
Фото: пресс-служба «Зиланта»

Казанский гандбольный клуб «Зилант» сыграл вничью «МССУОР №2-Академия» в чемпионате высшей лиги.

Игра закончилась со счетом 27:27.

Таким образом, казанцы находятся на 5-м месте турнирной таблицы, московская же команда занимает 3-е место.

Вчера казанский «Зилант» обыграл «МССУОР №2-Академия» со счетом 29:26.

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Илина Хакимова
Спорт Татарстан

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