Казанский гандбольный клуб «Зилант» сыграл вничью с «МССУОР №2-Академия»
Казанский гандбольный клуб «Зилант» сыграл вничью «МССУОР №2-Академия» в чемпионате высшей лиги.
Игра закончилась со счетом 27:27.
Таким образом, казанцы находятся на 5-м месте турнирной таблицы, московская же команда занимает 3-е место.
Вчера казанский «Зилант» обыграл «МССУОР №2-Академия» со счетом 29:26.
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Илина ХакимоваСпорт Татарстан
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