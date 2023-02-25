Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл «МССУОР №2-Академия»
Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл «МССУОР №2-Академия» в чемпионате высшей лиги.
Игра завершилась со счетом 26:29
12 февраля сообщалось о повторной победе казанского гандбольного клуба «Зилант» над астраханским «Динамо-СШОР». Матч закончился со счетом 41:21. Первый матч против астраханцев «Зилант» провели 11 февраля. Тогда игра закончилась со счетом 36:16 в пользу казанцев.
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