Япония обеспокоена приостановкой участия России в ДСНВ

Япония заявила, что обеспокоена тем, что Россия приняла решение приостановить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).



— Этот договор способствует стратегической стабильности между США и Россией... Объявление РФ о приостановке выполнения договора вызывает обеспокоенность, — приводит ТАСС цитату генсека кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

Он также добавил, что Токио следит за ситуацией и предпринимает усилия для вовлечения ядерных держав в создание мира без ядерного оружия. Япония — единственная в мире страна, подвергшаяся атомной бомбардировке.



О том, что России приостановила участие в ДСНВ, стало известно после обращения президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что такое решение нужно было, чтобы убедиться в соблюдении ядерного паритета.

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Илина Хакимова