В Кремле объяснили приостановку участия России в ДСНВ

Россия приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), чтобы убедиться в соблюдении ядерного паритета. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Россия его не покидает, что подчеркнул президент, это приостановка. Это очень важно, поскольку то, на чем настаивали США и другие страны в плане инспекций, неосуществимо в условиях сегодняшней конфронтации, — цитирует его RT.

Песков подчеркнул, что в конфликт все глубже вовлекается НАТО, притом что альянс претендовал на участие в соглашении. Поэтому Москве нужно учитывать ядерный потенциал Германии и Франции.

— Основная цель президента и нашей страны — убедиться в обеспечении продолжения этого ядерного паритета, — добавил он.

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Он уточнил, что страна не выходит из него. По словам главы государства, Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия. Владимир Путин предупредил, что в таком случае и Россия проведет их в ответ.

В НАТО уже выразили сожаление из-за решения России. В Североатлантическом альянсе призвали его пересмотреть.

В США заявили, что власти не планируют менять готовность ядерных сил из-за решения России. Вместе с тем Вашингтон будет изучать практические последствия приостановки участия России в ДСНВ.



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Айрат Назипов