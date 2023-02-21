Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин начал оглашение послание Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Москве в Гостином дворе.

Ожидается, что в послании парламенту России Владимир Путин затронет основные направления внутренней и внешней политики государства, в том числе специальную военную операцию. Как рассказывал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, он сделает акценты на текущей ситуации, выступление займет около часа. По его словам, сегодняшнее послание российского лидера будут тщательно изучать во всем мире.

О том, что Владимир Путин 21 февраля огласит послание Федеральному собранию, стало известно десять дней назад. В прошлом году традиционное мероприятие не состоялось. Последний раз президент России выступал с ним 21 апреля 2021 года.

«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина