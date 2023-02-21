В Зеленодольском районе Татарстана женщина погибла в ДТП с грузовиком на встречке

Фото: ГИБДД Татарстана

В Зеленодольском районе Татарстана на 782 км М-7 «Волга» водитель автомобиля Fiat 1970 года рождения погибла в результате ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.



По предварительным данным, женщина не выбрала безопасную скорость и выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком Iveco. Водитель Fiat скончалась на месте ДТП.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Фото: ГИБДД Татарстана

На прошлой неделе смертельная авария произошла в Мензелинском районе Татарстана. На 1087-м километре трассы М-7 столкнулись Mitsubishi и Ford. Водитель Mitsubishi от полученных травм скончался на месте ДТП. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Второй автомобилист получил травмы.

Вчера стало известно, что суд в Нижнекамске приговорил 27-летнего жителя к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за смертельное ДТП, случившееся осенью 2022 года.



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Маргарита Головатенко