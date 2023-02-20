В Нижнекамске виновника смертельного ДТП приговорили к двум годам колонии

Фото: прокуратура Татарстана

Суд в Нижнекамске приговорил 27-летнего жителя к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за смертельное ДТП, случившееся осенью 2022 года. Городская прокуратура поддержала государственное обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Суд установил: подсудимый, управляя автомобилем Lada Granta, вечером 10 сентября прошлого года сбил двух человек на пешеходном переходе на проспекте Химиков. В результате происшествия 56-летний мужчина скончался в больнице, 16-летней девушке причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчина полностью признал свою вину, ему назначили 2 года лишения свободы свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

В январе в Татарстане возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) после ДТП, в котором пострадала женщина и ее трое детей.



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Маргарита Головатенко