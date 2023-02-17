Один человек погиб в результате ДТП в Мензелинском районе Татарстана

Фото: пресс-служба ГИБДД по Татарстану

Смертельная авария произошла в Мензелинском районе Татарстана. Как рассказали в Госавтоинспекции по республике, на 1087-м километре трассы М-7 столкнулись Mitsubishi и Ford.

— 33-летний водитель автомобиля Mitsubishi, в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Ford, — рассказали в ГИБДД.

В результате водитель Mitsubishi от полученных травм скончался на месте ДТП. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Второй автомобилист получил травмы.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Татарстану

Накануне в ДТП погиб 16-летний пассажир легковушки, которая столкнулась с грузовиком Scania. Трагедия произошла в Альметьевском районе Татарстана. В аварии также пострадала 61-летняя женщина и 4-летний ребенок. Обоих доставили в больницу.

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Айрат Назипов