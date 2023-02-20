Китай поддерживает резолюцию России в СБ ООН по «Северным потокам»

Китай поддерживает проект российской резолюции в Совете Безопасности ООН по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на китайского постпреда при всемирной организации Чжан Цзюнь.

— Да, конечно, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Фото: commons.wikimedia.org

В начале февраля известный журналист Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.

Позднее лауреат Пулитцеровской премии анонсировал новые разоблачения. Он отметил, что это было только «первым этапом» расследования.

При этом администрация президента США отрицает причастность к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, в статье, опубликованной американским журналистом Сеймуром Хершем, «нет ни крупицы правды».



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Айрат Назипов