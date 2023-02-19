В США отрицают причастность Белого дома к подрывам «Северных потоков»
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США ни прямо, ни косвенно не причастны к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет RT.
— Соединенные Штаты никоим образом не причастны к этому, — сказал Кирби.
По его словам, в статье, опубликованной американским журналистом Сеймуром Хершем, «нет ни крупицы правды».
На прошлой неделе известный журналист Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.
Позднее лауреат Пулитцеровской премии анонсировал новые разоблачения. Он отметил, что это было только «первым этапом» расследования.
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