В США отрицают причастность Белого дома к подрывам «Северных потоков»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США ни прямо, ни косвенно не причастны к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет RT.

— Соединенные Штаты никоим образом не причастны к этому, — сказал Кирби.

По его словам, в статье, опубликованной американским журналистом Сеймуром Хершем, «нет ни крупицы правды».

Фото: commons.wikimedia.org

На прошлой неделе известный журналист Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.

Позднее лауреат Пулитцеровской премии анонсировал новые разоблачения. Он отметил, что это было только «первым этапом» расследования.

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Айрат Назипов