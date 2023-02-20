В Госдуме предложили ужесточить наказание за дискредитацию российской армии

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев рассказал, что в стране могут ужесточить наказание за дискредитацию Вооруженных сил России. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

— Все еще очень многие продолжают дискредитировать армию, в том числе люди относительно известные — некоторые политики, некоторые журналисты. Их, видимо, не пугают штрафы, не пугают меры, которые есть. Возможно, мы будем ставить вопрос о повышении ответственности за дискредитацию ВС РФ и большем распространении, — сказал он.

При этом депутат считает, что действующие меры показали свою эффективность. По его словам, очень многие люди отказались от «огульной критики».

Фото: realnoevremya.ru

— Недопустимо, чтобы наши бойцы, которые сейчас сражаются, почувствовали, что у них в тылу происходит их же дискредитация. Это просто не по-товарищески. Я бы всем, кто не понимает, советовал одну простую вещь — чтобы не попасть ни под какую статью, обходите эти вопросы, — добавил Матвейчев.

Отметим, что Следственный комитет России возбудил более 150 уголовных дел по высказываниям, дискредитирующим Вооруженные силы страны. По словам председателя ведомства Александра Бастрыкина, в суд было передано 53 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов