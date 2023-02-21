Казанцы рассказали о своих предпочтениях в плане домашнего интерьера

Полностью устраивает интерьер своей квартиры или дома 29% казанцев. 22% опрошенных признались, что в этом вопросе сталкиваются с нехваткой свободного пространства, а 12% заявили, что считают, что их интерьер скучный и в нем отсутствует «изюминка». К таким выводам пришли эксперты сервиса «Авито Услуги».

Также исследование показало, что 15% респондентов и вовсе уверены, что их интерьер можно назвать «бабушкиным» и устаревшим. Еще 19% опрошенных рассказали, что испытывают нехватку в собственном отдельном уголке в доме для работы, либо хобби.

На проблему нехватки свободного пространства чаще жалуются женщины, чем мужчины (25% против 20%). Также выяснилось, что свой собственный уголок хотят больше респонденты в возрастной категории от 25 до 35 лет.

Хотят оборудовать полноценную зону отдыха у себя на балконе 42% казанцев. 46% опрошенных заявили, что мечтают о просторной гардеробной комнате. В списке наиболее привлекательных «фишек» в интерьере у казанцев оказались озеленение — 25% опрошенных выразили мнение, что в доме должно быть много растений. 22% респондентов рассказали о том, что мечтают об окнах в пол или об окнах в ванной комнате.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще аналитики узнали, что 31% жителей столицы Татарстана делают перестановку в квартире каждые 2-3 года, для того чтобы освежить интерьер. При планировании интерьера или перестановок, 36% опрошенных черпают вдохновение для реализации своих идеи в изображениях, которые находят в поисковиках, 41% используют для этого соцсети.

18 февраля архитектор и дизайнер Константин Лагутин рассказал, что при ремонте не стоит экономить на технологических решениях. Так, специалист объяснил, что не нужно экономить на трубах и проводах. Помимо этого, эксперт рассказал, что для покраски стен нужно использовать качественную краску. Так, Лагутин посоветовал приобретать краску не за 2 или 10 тысяч рублей, а за 7 тысяч рублей



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Антон Гаврилов