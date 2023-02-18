Архитектор дал советы по ремонту квартиры

При ремонте не стоит экономить на технологических решениях . Об этом в беседе с «РИАМО» заявил архитектор и дизайнер Константин Лагутин.

По словам специалиста, не нужно экономить на трубах и проводах. Помимо этого, эксперт рассказал, что для покраски стен нужно использовать качественную краску. Так, Лагутин посоветовал приобретать краску не за 2 или 10 тысяч рублей, а за 7 тысяч рублей, сообщает Daily Moscow.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Нельзя покупать за 2 тыс., потому что этой краской придется 10 раз красить, и она все равно не перекроет стену, — рассказал архитектор.

В заключение он отметил, что всегда при покупках нужно придерживаться правила золотой середины. Свою позицию он объяснил тем, что дешевые товары могут быстрее сломаться, ввиду чего потребуется снова тратить средства на необходимые товары.

В январе в результате совместного опроса сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со Сберуслугами» стало известно, что примерно 40% опрошенных россиян собираются в 2023 году заняться ремонтом своей квартиры или дома. Еще 29% респондентов признались, что хотели бы обновить интерьер всех комнат. Лишь 18% нацелены на капитальный ремонт всей квартиры, либо дома.



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Антон Гаврилов