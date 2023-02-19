Игрока казанского «Рубина» вызвали в юношескую сборную на Кубок Азии по футболу
Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев отправился в расположение юношеской сборной Узбекистана для участия в финальной части Кубка Азии среди футболистов до 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Умарали уже прибыл в расположение сборной, где вместе с командой готовится к Кубку Азии — 2023. На турнире 16 сильнейших команд Азии будут бороться за первенство континента и место на чемпионате мира в Индонезии.
Кубок Азии пройдет в Узбекистане с 1 по 18 марта.
Умарали Рахмоналиев родился в Узбекистане 18 августа 2003 года. Игроком «Рубина» футболист стал в ноябре прошлого года, хотя о его переходе было объявлено в августе. Он не успел сыграть ни в одном официальном матче за казанскую команду.
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