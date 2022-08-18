Узбекский полузащитник Рахмоналиев перейдет в «Рубин»

«Рубин» договорился о переходе с узбекским полузащитником Умарали Рахмоналиевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист присоединится к команде зимой по истечении контракта со своим нынешним клубом «Будёнкор». Он подпишет контракт сроком на 3,5 года.



На прошлой неделе «Рубин» подписал годичный контракт с возможностью продления еще на год с 28-летним иракским защитником Али Аднаном. Игрок перешел в команду в статусе свободного агента.



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Татьяна Леухина