На разработку мастер-плана развития Казанской агломерации потратят 55 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Работы профинансирует Татарстан

Как выяснило «Реальное время», на разработку раздела мастер-плана социально-экономического и пространственного развития Казанской агломерации готовы потратить 55 миллионов рублей. Заплатят взявшемуся за работу из бюджета Татарстана.

Одна из целей разработки раздела мастер-плана — обеспечение долгосрочного устойчивого пространственного и социально-экономического развития Казанской агломерации, повышение качества капитального строительства, благоустройства, редевелопмента и ревитализации застроенных территорий, сохранение природных ландшафтов и объектов культурного наследия, а также развитие рекреационного каркаса и повышение его связности. По итогу работы должна быть сформирована и стратегия развития инфраструктуры с включением бюджетного и внебюджетного финансирования. Еще одна цель — реализация потенциала Казанской агломерации для развития общественно-деловых функций.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Территория рассмотрения включает территории семи муниципалитетов двух соседних регионов — Татарстана и Марий Эл. Их общая площадь оценивается в 939 тысяч гектар, из которых 843 тысячи — Татарстан, а именно Казань, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский и Пестречинский районы РТ. Седьмой муниципалитет — Волжск, расположенный в Марий Эл.

Четыре этапа и годовая гарантия

По задумке ГБУ «Институт пространственного планирования РТ», разработка будет проводиться в четыре этапа. На результат исполнитель должен представить годовую гарантию с даты подписания документа о приемке выполненных работ последнего этапа.

В первую очередь необходимо обследовать и собрать исходные данные, выявить проблемы, а также тенденции и предпосылки социально-экономического и пространственного развития Казанской агломерации. По итогам этого этапа работ Институт пространственного планирования Татарстана ждет от исполнителя информационный отчет, в котором требуется отразить исторические карты и генпланы муниципальных образований; сведения о жилфонде и жилищных условиях населения; данные о динамике численности населения и его компонентах, суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни за 2002-2022 годы; динамику, структуру и направления «маятниковой» миграции; государственные и муниципальные программы социально-экономического развития городов агломерации, действующие на начало 2023 года, данные о природно-экологических особенностях городов и населенных пунктах агломерации и прилегающих территорий в радиусе от 10 км до 25 км; сведения о ветхом и аварийном жилищномом фонде и так далее.

Первый этап также предполагает выявление ключевых проектов социально-экономического и пространственного развития Казанской агломерации на основе всех видов проведенного анализа. Их требуется ранжировать по различным критериям, включая значимость, ресурсоемкость, скорость реализации и тому подобное. Исполнитель должен предоставить аналитические материалы для участия в проведении экспертных сессий по обсуждению проблем, предпосылок и проектов пространственного развития агломерации. Ему поручено провести краудсорсинговое исследование, интерактивные мероприятия и социологические исследования в целях оценки интенсивности и функционального использования отдельных территории агломерации.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Второй этап предусматривает разработку одного сценария социально-экономического и пространственного развития Казанской агломерации, анализ трех сценариев и обоснование базового сценария. Исполнитель должен предоставить материалы, в которых содержится прогноз численности населения и ее распределения по отдельным территориям, предложения по развитию транспортной инфраструктуры, а также вариант основных направлений развития транспортного каркаса. В его обязанности также входит организация и проведение экспертных сессий по обсуждению вариантов сценария пространственного и социально-экономического развития территории Казанской агломерации.

На третьем этапе специалисты займутся разработкой основных направлений мастер-плана социально-экономического и пространственного развития Казанской агломерации. В текстовых документах по результатам проведенной работы должны быть отражены приоритетные точки роста и кластерная политика долгосрочного развития экономики, параметры интенсивности и очередности освоения секторов и отдельных территорий. Прописать необходимо и предложения по редевелопменту производственных и коммунально-складских территорий, и идеи по развитию транспортной инфраструктуры, и видение размещения региональных объектов соцобслуживания. Также от исполнителя ждут предложения по культурному программирование и событийному наполнению территории для ее популяризации среди туристов, а также повышения качества жизни локальных жителей, и, при необходимости, привлечения дополнительного населения и развития креативного и туристического секторов экономики.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Анисимова (архив)

Заключительный, четвертый этап, будет состоять из разработки принципиальных решений по развитию точек роста Казанской агломерации. Работа предполагает определение незастроенных территорий, пригодных для последующего освоения, подготовку предложений по развитию инженерной инфраструктуры и системы обращения с ТКО. По итогу ожидается публикация мастер-плана в виде интерактивной карты, отображающей необходимую семантику по каждому объекту.

«Мастер-план — это условное название»

Как объяснял «Реальному времени» глава Института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев, мастер-план Казанской агломерации — работа, которая позволит объединить вопросы пространственного и экономического планирования в одном документе.

— Мастер-план — это условное название, поскольку в рамках законодательства мы не можем сделать ни один документ, который бы объединил все эти территории. Генеральные планы, схема территориального планирования делаются в границах отдельного населенного пункта либо района. А мастер-план позволяет посмотреть на ситуацию в целом, вне административных границ, и подготовить решения, которые будут обсуждаться с городскими и районными властями, с жителями и бизнесом... И он должен стать экстерриториальным документом, учитывающим интересы всех групп и территорий, — рассказывал он.

Мастер-план Казанской агломерации планируют подготовить уже в этом году. Олег Григорьев уточнял, что работа по пространственному планированию Татарстана по факту идет давно.



Фото: realnoevremya.ru/Артем Дергунов

— В российском законодательстве сегодня жесткое разделение на отдельные документы: стратегическое планирование социально-экономического развития, территориальное планирование (генпланы, СТП, ПЗЗ) и указанные документы почти не пересекаются. В целях решение указанной проблемы в разработке мастер-планов в рамках межведомственных рабочих групп примут участие специалисты Минэкономики РТ, Минстроя РТ, Минтранспорта, Минприроды, Минпрома, а также представители администраций, московских институтов, население города и районов, — объяснил он в декабре 2022 года.



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Татьяна Демина