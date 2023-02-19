Казанский «Ак Барс» объявил состав на матч с ХК «Амур»
«Ак Барс» объявил состав на гостевую игру против команды «Амур». Матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ состоится в Хабаровске сегодня в 10:00.
Состав «Ак Барса»:
- вратари: Амир Мифтахов (Вячеслав Пекса);
- Динар Хафизуллин — Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);
- Дмитрий Юдин — Константин Лучевников, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
- Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Михаил Глухов;
- Семен Терехов, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Никита Дыняк.
У «Амура» травмирован нападающий Игорь Руденков, а казанцы отправились на выезд без защитников Никиты Евсеева и Марка Янчевского.
Команды сыграли между собой вчера. Казанский клуб обыграл «Амур» со счетом 3:4. В составе «барсов» отличились Александр Радулов, Кирилл Петров и оформивший дубль Дмитрий Воронков.
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