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Казанский «Ак Барс» объявил состав на матч с ХК «Амур»

09:17, 19.02.2023
Казанский «Ак Барс» объявил состав на матч с ХК «Амур»
Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» объявил состав на гостевую игру против команды «Амур». Матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ состоится в Хабаровске сегодня в 10:00.

Состав «Ак Барса»:

  • вратари: Амир Мифтахов (Вячеслав Пекса);
  • Динар Хафизуллин — Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);
  • Дмитрий Юдин — Константин Лучевников, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
  • Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Михаил Глухов;
  • Семен Терехов, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Никита Дыняк.
Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

У «Амура» травмирован нападающий Игорь Руденков, а казанцы отправились на выезд без защитников Никиты Евсеева и Марка Янчевского.

Команды сыграли между собой вчера. Казанский клуб обыграл «Амур» со счетом 3:4. В составе «барсов» отличились Александр Радулов, Кирилл Петров и оформивший дубль Дмитрий Воронков.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан

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