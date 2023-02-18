Казанский «Ак Барс» обыграл «Амур»
Казанский «Ак Барс» обыграл хоккейный клуб из Хабаровска «Амур». Матч закончился со счетом 3:4.
Шайбы в ворота ХК «Амур» забросили Александр Радулов, Кирилл Петров. Дубль оформил Дмитрий Воронков.
16 февраля «Ак Барс» обыграл хоккейный клуб из Владивостока «Адмирал». Игра закончилась со счетом 3:0. Игру казанских хоккеистов после матча прокомментировал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. Он заявил,что игра была неплохой. Также он отметил, что, спортсменам было непросто, однако ребята «сыграли достаточно правильно».
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